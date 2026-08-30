Lazio | Tavares a Dazn: "Lavoro per stare al 100%. Così sono un altro Nuno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nuno Tavares è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta dalla Lazio contro il Genoa. Ecco le parole dell'assist-man di giornata, decisivo nel passaggio chiave per il gol di Frattesi:

"Abbiamo fatto una bella partita. tutta la squadra. Sappiamo che non dobbiamo mollare. Stiamo lavorando tutti i giorni per questo. Provo a migliorarmi tutti i giorni, sto lavorando tanto per star al 100% anche fisicamente. Così è tutto un altro Nuno. Cosa ci sta dando Gattuso? Fiducia, siamo uniti. Non è tanto la tattica, ma l'unione del gruppo. Vediamo cosa riusciremo a fare".