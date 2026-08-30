Lazio, colloquio Gattuso-Pedraza: ecco cosa si sono detti

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Non è passata inosservata l'immagine di mister Gattuso che, al termine della gara vinta contro il Genoa, ha avuto un breve colloquio con Pedraza, non entrato benissimo in partita.

Ai microfoni di Lazio Style Channel proprio il tecnico ha svelato cosa si sono detti: “Cosa ho detto a Pedraza? C’è poco da dire, la chiacchiere stanno a zero a me non piacciono le persone presuntuose, bisogna fare le cose che prepariamo. Potevamo leggerla meglio, ci siamo addormentai ma finisce la. Se vogliamo giocare in un certo modo le cose dobbiamo farle bene, l’errore ci sta, guardiamo avanti".

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