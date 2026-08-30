Lazio, Frattesi a LSC: "Dia e Nuno mi hanno reso la via facile". E sull'esultanza...

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Ci ha pensato ancora lui, Davide Frattesi a segnare il gol vittoria nella sfida contro il Genoa, esattamente come fatto nella gara del Dall'Ara contro il Bologna. Al termine della sfida ecco le sue parole ai microfoni di Lazio Style Channel: “Speriamo di continuare così, sono stati bravissimi Nuno oggi e Dia la settimana scorsa, è stato facile metterla in porta, i complimenti vanno a loro".

"Ne abbiamo parlato con il mister che si poteva fare meglio negli ultimi 25 metri, ma non è facile. Siamo ad agosto, tanti meccanismi vanno oleati meglio ma quello che dobbiamo portarci a casa è il miglioramento anche rispetto al Mantova e lo spirito che mette in campo la squadra. I limiti li abbiamo ma quello che non deve mancare mai è il carattere".

"Tatticamente questo modo di giocare ti fa spendere tanto e chiaramente in questo momento della stagione non può esser tenuto per 90 minuti, quando la condizione crescerà lo farà anche questo modo di andare a prendere le squadre".

"Io vengo da tre anni in cui giocavo ogni tre giorni, penso che giocando una volta a settimana questo modo di giocare in cui la mezz’ala che va a prendere il braccetto si può fare. Giocare ogni tre giorni è un conto, è fare 270 minuti a settimana, farne 90 è diverso. Crescendo di condizione non ci saranno problemi".

"Tavares? Gli devo un favore. Esultanza? Non ci ho pensato perché non me l’aspettavo, in verità ce l'ho ma al momento non posso dirla".

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