Lazio, Gattuso analizza la prestazione di Mandas: le parole

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Al termine della sfida dell'Olimpico contro il Genoa, vinta dalla Lazio di misura grazie alla rete di Frattesi, il tecnico Gattuso ha parlato anche della prestazione di Mandas.

"Da quando sono arrivato tocca più palloni di alcuni calciatori. Mi piacerebbe che sbagliasse meno, ma l'errore ci sta. Sono io che chiedo a lui determinate cose. Alcune letture le ha sbagliate, ma ci sta. Ci sta dando tanto, al di là delle parate. Ci può dare superiorità numerica quando abbiamo bisogno".

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