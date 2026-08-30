Lazio, Pinamonti a LSC: "Emozioni fortissime. Il gruppo mi sta aiutando"

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Andrea Pinamonti, arrivato alla Lazio solo qualche giorno fa, ha avuto modo di debuttare all'Olimpico contro il Genoa. Gattuso lo ha mandato in campo nel secondo tempo e ai microfoni ufficiali del club, nel post gara, ha raccontato a caldo le sensazioni provate: "Sicuramente è fondamentale la partita, i tre punti. Emozioni fortissime e bellissime, sono davvero contento".

Parlando poi del gruppo e dei suoi primi giorni in biancoceleste, l'ex Sassuolo ha aggiunto: "Che gruppo squadra ho trovato? Il gruppo è bello e coeso, è la cosa fondamentale per me. Mi sta aiutando nell’inserimento. Quando cambi non è facile, quello che c’è fuori dal campo cerchiamo di portarlo in campo e si vede. Che valori ho trovato? L’allenamento è diverso dalla partita, ma io sono arrivato pochi giorni fa e in allenamento si respirava già clima partita. Questo mi ha aiutato, sono stati due tre giorni di allenamenti intensi per me perché mi mancava il campo. Questo inizio di stagione per me è stato turbolento”.

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