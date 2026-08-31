FORMELLO - Lazio, Gattuso perde pezzi: ansia per Rovella. Il punto

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Due gol di Frattesi, due clean sheet, due vittorie e sei punti in classifica. Buona anche la seconda per la Lazio di Gattuso, che dopo il Bologna al debutto batte anche il Genoa all'Olimpico. Ora ci sarà una settimana piena per preparare il posticipo del 7 settembre contro l'Udinese. Preoccupa Rovella, uscito nel primo tempo per un problema al polpaccio. Da capire l'entità del suo infortunio per capire quante partite salterà.

Si prepara Belahyane a prendere il suo posto in regia, a meno di un cambio modulo. Anche perché Cataldi non sarà a disposizione per almeno un altro mese e mezzo. Sicuramente a Udine mancheranno ancora Patric e Gigot, così come Marusic e Dele-Bashiru out per circa venti giorni. Per la gara di lunedì prossimo, la ripresa sul campo è fissata per mercoledì. Domani mattina solo seduta di scarico, martedì riposo.