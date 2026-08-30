Lazio, Cucchi soddisfatto: "Squadra organizzata e tenace"
30.08.2026 23:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Seconda vittoria consecutiva per la Lazio di Gattuso che dopo lo 0-1 di Bologna batte di misura anche il Genoa, ancora una volta, con una rete di Frattesi.
Al termine del match questo il commento soddifsatto di Riccardo Cucchi: "Seconda vittoria consecutiva. Lazio organizzata e tenace e Frattesi goleador. Bravi".
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