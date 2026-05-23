IL TABELLINO di Lazio - Pisa 2-1
Serie A Enilive | 38ª giornata
Sabato 23 maggio 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
Marcatori: 24` Moreo (P), 33` Dele-Bashiru (L), 35` Pedro (L)
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila (46` Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (82' Lazzari); Basic, Belahyane, Dele-Bashiru (76' Przyborek); Cancellieri (76` Maldini), Nosli, Pedro (60` Dia).
A disp.: Pannozzo, Giacomone, Gigot, Patric, Isaksen, Ratkov, Hysaj, Farcomeni.
All.: Maurizio Sarri
PISA (3-5-2): Semper; Calabaresi (77` Bettazzi), Canestrelli, Bozhinov; Leris (71` Cuadrado), Akinsamiro (46` Hojholt), Aebischer (61` Loyola), Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic (61` Piccinini).
A disp.: Nicolas, Scuffetta, Meister, Tourè, Durosinmi, Iling-Junior, Stengs, Albiol.
All.: Oscar Hiljemark
Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (sez. Livorno); Assistenti: Niedda - Emmanuele; IV Ufficiale: Dimarco; V.A.R.: Ghersini; A.V.A.R.: Piccinini
NOTE. Ammoniti: 10` Gila (L), 29` Noslin (L), 73` Piccinini (P)
Recupero: 1` pt; 3' s.t.