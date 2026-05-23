"Il giorno del Re": Radu e la dedica a Pedro prima di Lazio-Pisa - FOTO
23.05.2026 20:25 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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La partita di questa sera contro il Pisa sarà emozionante per Pedro perché sarà quella con cui si concluderà la sua esperienza alla Lazio. Lo spagnolo ha già salutato i compagni nel corso della festa organizzata in settimana, così come i tifosi, di cui ha lungamente parlato nelle interviste rilasciate in questi giorni.
E nei suoi confronti, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match dell'Olimpico, è arrivato il saluto da parte di un ex compagno, Stefan Radu. "Il giorno del Re", ha scritto l'ex capitano su Instagram, pubblicando la foto della maglia di 'Pedrito'.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.