Lazio, Pisacane lascia il Cagliari? "Parlerò con la società e..."

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© foto di Federico De Luca 2026

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha presentato la partita contro il Milan e parlato del suo futuro, visto che negli ultimi giorni è stato soprattutto accostato alla Lazio. Di seguito le sue parole: "Manca ancora una partita. Andiamo a Milano per fare la nostra gara e ora voglio finire il campionato. Con la società c’è un dialogo trasparente. Da parte mia c’è massima fiducia e ora bisogna capire la volontà del club".

"Il futuro? Ho sempre messo il Cagliari davanti a tutto. Quando parlo in una certa maniera è perché sono una persona umile. Sulla base del passato ho costruito il futuro non solo calcisticamente. Mi fa piacere superare l’ostacolo, sono cresciuto in questa stagione ma non mi sento arrivato. Nel calcio vale una regola non scritta: c’è il verbo dell’oggi. Quello che fai oggi conta, quello che hai fatto ieri non conta più. Nella mia testa ora c’è solo la partita di Milano, fare bene, la voglia di fare una partita gagliarda e di rendere orgoglioso un popolo. Noi dobbiamo fare in modo che i tifosi alla fine dell'anno possano dire che siamo riusciti a rappresentarli sempre".