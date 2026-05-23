Lazio - Pisa, le probabili formazioni: Sarri in emergenza totale

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Si chiude la stagione: la Lazio ospita il Pisa per l'ultima giornata di campionato. Una gara complicata anche alla fine: Sarri non avrà Nuno Tavares, Taylor e Rovella, squalificati. In più mancheranno Motta, Cataldi e Zaccagni, tutti e tre infortunati. Tra i pali ci sarà Furlanetto come nel derby. In difesa rientrerà Romagnoli dopo il rosso rimediato contro l'Inter: farà coppia con Provstgaard visto che Gila non è al meglio. Sulle fasce ci saranno Pellegrini a sinistra e uno tra Marusic e Lazzari a destra (a meno che non venga data una chance a Hysaj). A centrocampo ce la fa Patric: giocherà lui in regia, con Basic e Dele-Bashiru ai suoi lati. In attacco la certezza è Pedro a sinistra. Aperti i ballottaggi sia al centro tra Noslin, Dia e Maldini (il primo è in vantaggio) che a destra tra Cancellieri e Isaksen. Spera di subentrare Ratkov, così come Przyborek (che deve ancora esordire).

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Cancellieri, Noslin, Pedro. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Gila, Gigot, Lazzari, Hysaj, Belahyane, Farcomeni, Przyborek, Dia, Maldini, Isaksen, Ratkov. All.: Sarri.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All.: Hiljemark.