Lazio, Pedro si ritira? "È un onore chiudere qui..." - VIDEO

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La carriera di Pedro è giunta al termine? Tutti gli indizi vanno in quella direzione. Attraverso un tweet, la Lazio ha fatto sapere che il prossimo 27 maggio verrà pubblicata un'intervista allo spagnolo, svelandone in anteprima uno spezzone sovrapposto alle note di Runaway di Kanye West. Parole che sanno di addio quelle di Pedrito, che ha detto:

“È sempre difficile accettare, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. L’importante è finire bene. Voglio godermi fino all’ultimo minuto questa bella esperienza perché dopo mi mancherà tanto questa routine, allenamento igni mattina, arrivare alla partita, il ritiro con i compagni. Sono sicuro che tutti questi momenti mi mancheranno tanto, ma alla fine sono tanti giorni, tanti allenamenti, tante partite. Giocare a questo livello in queste quattro squadre molto forti, per me è stata un’allegria. Sono veramente privilegiato di essere qua e poter finire così. Per me è stato un bel viaggio, un bell’onore finire qua alla Lazio. È una squadra con molta storia e sono contento di questo”.