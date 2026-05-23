Lazio, Sarri saluta tra delusioni e statistiche impietose: i numeri
RASSEGNA STAMPA - Dopo il triplo ko contro Inter e Roma, senza nemmeno riuscire a segnare, Sarri chiede alla Lazio almeno una vittoria per chiudere la stagione con dignità. Il tecnico sperava di raggiungere quota 30 punti nel girone di ritorno, ma al momento è fermo a 26 e può arrivare al massimo a 29, appena quattro in più rispetto all’andata.
Il possibile nono posto rappresenterebbe il peggior risultato dei biancocelesti dalla stagione 2013-14, quando la squadra chiuse ancora nona con Petkovic prima e Reja poi in panchina. I recenti ko contro Inter e Roma hanno lasciato anche un pesante passivo di 5-0, simbolo di una squadra in grande difficoltà.
All’Olimpico la crisi è evidente: come riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime 12 gare casalinghe di Serie A la Lazio ha ottenuto solo tre vittorie, con cinque pareggi e quattro sconfitte. Due ko consecutivi in casa senza segnare non si vedevano addirittura dal 2007, ai tempi di Delio Rossi.
Il problema principale resta l’attacco. Con appena 39 reti segnate in 37 giornate, la Lazio rischia di chiudere il campionato sotto quota 40 gol per la seconda volta nell’era della Serie A a venti squadre. Anche la percentuale realizzativa, ferma al 9,7%, è la peggiore registrata dal 2018-19 e fotografa perfettamente tutte le difficoltà offensive della stagione.