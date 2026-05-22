Lazio, Fabiani in bilico? Il motivo delle tensioni con Lotito
22.05.2026 11:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Sarri saluterà la Lazio e Fabiani si sta già guardando intorno per la prossima stagione, ma, come riporta il Corriere della Sera, resta da chiarire anche la posizione dello stesso DS, corteggiato nuovamente dalla Salernitana.
Il dirigente potrebbe decidere di lasciare Formello e nel frattempo Lotito riflette sul futuro dell’area tecnica dopo una stagione considerata deludente, anche se prima di fare qualunque passo aspetta che sia Sarri a farne uno indietro.
Proprio Sarri, scrive il quotidiano, sarebbe il motivo di tensione tra il presidente e il DS: Lotito infatti non avrebbe apprezzato la scelta di Fabiani di riportare Sarri a Roma.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.