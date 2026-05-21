Lazio, Agostinelli spiega: "Parole di Lotito? Il colpo del ko definitivo"

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© foto di Federico Gaetano

Andrea Agostinelli, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del rapporto tra Claudio Lotito e i tifosi biancocelesti, ormai ai minimi storici. Di seguito le sue parole.

"Mi aspettavo che prima o poi Lotito si riprendesse la scena con dichiarazioni non concilianti. Ma certo, non che gettasse tutta questa benzina sul fuoco. Ho avuto l’impressione che la sua reazione rabbiosa sia da addebitare a quanto ha sofferto tutta questa situazione. Così, è chiaro, dissenso e malumore aumentano ulteriormente. Questo è un braccio di ferro senza fine, questo è il colpo del Ko definitivo. Possibile mai che un passo indietro debba essere considerato un segno di debolezza? E di passi indietro, nel tempo, i tifosi ne hanno fatto diversi. Non vedo una via d’uscita, ormai la partita da vincere non sono più le partite".

"Squadra senza carattere? Purtroppo manca la qualità. Se avesse parlato di mancanza di reazione sarebbe stato diverso, ma messa così ci sono due errori. Non si attacca mai il giocatore nello specifico e le difficoltà vanno attribuite alla mancanza di qualità della squadra".