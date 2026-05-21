Lazio, Anellucci: "Protesta civile, ma Lotito attacca i tifosi. Sul derby..."
21.05.2026 16:45 di Simone Locusta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
L'agente Claudio Anellucci è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione in casa Lazio dopo le parole del presidente Claudio Lotito. Di seguito le sue parole.
"Credo che la situazione sia diventata insostenibile. E anche pericolosa, perchè c'è continuamente una provocazione. Sta provocando non una persona ma migliaia di tifosi. Non c'è più possibilità di tornare indietro. Lotito non ha contradditorio, non c'è più possibilità di colloquio. Quello che abbiamo visto in questi giorni è imbarazzante. Mai visto un derby così, umiliante, con i tifosi costretti a comportarsi in quel modo. La protesta continua ad essere civile ma dall'altra parte c'è qualcuno che continua ad insultare, e questo è grave".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.