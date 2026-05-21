Pedro lascia la Lazio. L'elogio dell'ex Caicedo: "Uomo vero"

21.05.2026 16:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Pedro lascia la Lazio. L'elogio dell'ex Caicedo: "Uomo vero"
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio - Pisa sarà la partita di Pedro. All'Olimpico lo spagnolo vestirà per l'ultima volta la maglia biancoceleste, prima di salutare definitivamente la Capitale. Su X, l'ex centravanti Felipe Caicedo l'ha omaggiato con un commento: "Uomo vero", ha scritto condividendo il video della sua lettera d'addio. Di seguito il post.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.