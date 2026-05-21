Pedro lascia la Lazio. L'elogio dell'ex Caicedo: "Uomo vero"
21.05.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Lazio - Pisa sarà la partita di Pedro. All'Olimpico lo spagnolo vestirà per l'ultima volta la maglia biancoceleste, prima di salutare definitivamente la Capitale. Su X, l'ex centravanti Felipe Caicedo l'ha omaggiato con un commento: "Uomo vero", ha scritto condividendo il video della sua lettera d'addio. Di seguito il post.
Uomo vero 🩵 https://t.co/yfknOWDa4I— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) May 21, 2026
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.