GOSSIP | Icardi senza pace, la China Suarez lo lascia. E spunta (anche) Wanda

05.07.2026 11:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: TuttoGossipNews.it
GOSSIP | Icardi senza pace, la China Suarez lo lascia. E spunta (anche) Wanda
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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Superata la separazione da Wanda Nara, Mauro Icardi potrebbe ritrovarsi costretto a digerire anche un'altra rottura, quella con China Suarez. Secondo la stampa argentina, la donna avrebbe scoperto alcune chat nelle quali Maurito, attraverso un intermediario, chiedeva di essere messo in contatto con l'influencer Ekaterina Ojeda... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > ICARDI <

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.