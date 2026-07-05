Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Amorim ha già parlato con Gila"
05.07.2026 07:10 di Christian Gugliotta
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Mario Gila vede sempre più rossonero. Il difensore della Lazio è ormai a un passo dal Milan, che nelle ultime ore ha superato il Napoli trovando un accordo con lo spagnolo. Gila è pronto a firmare un contratto quinquennale da circa 4.5 milioni di euro a stagione e ora il Diavolo dovrà provare a convincere la Lazio a lasciarlo partire.
Come riportato da Fabrizio Romano, un ruolo importante è stato giocato dal nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim che, come per l'arrivo di Goncalo Ramos, sarebbe stato coinvolto nei colloqui avuti con il difensore.
Pubblicato il 04/07
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.