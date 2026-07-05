Calciomercato Lazio | La Reggina vuole Giacomone: tutti i dettagli
05.07.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Possibile asse Lazio - Reggina, favorito dall'acquisto del club da parte del presidente Claudio Lotito. Dalla Calabria si guarda a Formello per il mercato in vista della prossima stagione. Come riportato da Pianetareggina.it, infatti, la società amaranto sarebbe interessata a Giacomo Giacomone, portiere biancoceleste classe 2008. Nell'annata appena conclusa era entrato nelle gerarchie della prima squadra della Lazio, soprattutto a causa dell'infortunio di Provedel. Ora potrebbe finire a giocare in Serie D per la sua prima esperienza lontano dalla Capitale.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.