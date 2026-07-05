Lazio, è il compleanno di Crespo: gli auguri della società
05.07.2026 16:30 di Simone Locusta
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© foto di Federico De Luca
La Lazio fa gli auguri a uno dei più grandi centravanti della sua storia: "Compie oggi 51 anni Hernan Crespo. L’ex attaccante della Lazio approdò nella Capitale nel 2000, vestendo l’Aquila sul petto per due stagioni. L`argentino ha totalizzato con la maglia della Lazio 74 presenze e 48 reti. In biancoceleste, il classe 1975 esordì vincendo la Supercoppa italiana contro l`Inter e chiuse il suo primo campionato laureandosi capocannoniere con 26 centri".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.