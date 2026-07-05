Mantova, Bardi sogna: "Non vedo l'ora di affrontare la Lazio"
Il Mantova si prepara all'inizio della nuova stagione. Affronterà il campionato di Serie B, in attesa dell'uscita del calendario. La prima gara ufficiale, però, la squadra di Modesto la disputerà ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Proprio su questo si è espresso si è espresso il portiere Francesco Bardi: di seguito le sue parole.
"Si riparte da zero con umiltà e voglia. Il segreto sarà essere il più continui possibile, scendendo in campo con rispetto per tutti e paura di nessuno, giocandocela anche con chi ha qualità superiori. Non vedo l'ora di giocare in Coppa Italia all'Olimpico contro la Lazio. Per la prima di campionato, invece, vorrei il Palermo in casa: per ritrovare tanti amici e partire subito con la carica giusta".