Calciomercato Lazio | Basic ai saluti: accordo vicino con una neopromossa
20.05.2026 10:05 di Christian Gugliotta
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Toma Basic si allontana dalla Lazio. In scadenza a fine giugno, il centrocampista non ha mai sottoscritto un rinnovo di contratto per il quale sembrava esserci un accordo. Con ogni probabilità, dunque, i biancocelesti lo libereranno a zero nel giro di qualche settimana e il croato potrà, dunque, accordarsi con un'altra squadra.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, per Basic ci sarebbe il forte interesse del Venezia, che nelle ultime ore avrebbe compiuto uno scatto importante. Le due parti sono vicine a un accordo e, nonostante ci siano altre offerte dall'estero, la proposta dei lagunari potrebbe convincere il giocatore a proseguire la sua carriera in Serie A.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.