Tommaso Paradiso festeggia: "È Disco d'Oro! L'avete portata in alto" - FOTO
19.05.2026 18:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La partecipazione al Festival di Sanremo con "I Romantici", poi il tour proseguito nelle principali città d'Italia. E ora il raggiungimento di un traguardo speciale: il Disco d'Oro. L'ultimo periodo è stato ricco di soddisfazioni per Tommaso Paradiso, cantante e tifosissimo della Lazio.
L'ex frontman dei The Giornalisti ha condiviso alcuni scatti, per poi rivolgersi direttamente ai suoi fan su Instagram. "I Romantici" è disco d'oro, l'avete portata più in alto. Grazie di cuore", la didascalia scelta da Paradiso per accompagnare le immagini. Di seguito il post:
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.