Lazio, spunta Thiago Motta e scende Klose: i nomi per il post Sarri
19.05.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Sarri al passo d'addio. Sembra ormai una formalità: il tecnico lascerà la Lazio dopo solo un anno, su di lui è forte l'interesse del Napoli che dovrebbe salutare Antonio Conte. Per questo la società biancoceleste starebbe già pensando al suo sostituto. Secondo Manuele Baiocchini di SkySport, la lista dei candidati si riduce a solo tre nomi: Thiago Motta (ve l'avevamo raccontato mesi fa), Palladino e Pisacane. Non sembra essere percorribile, invece, la pista che porta a Miroslav Klose, che ha dopo rinnovato il suo contratto con il Norimberga.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.