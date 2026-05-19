Lazio, De Grandis (Sky): "Lotito è inaccettabile. Provo amarezza se penso..."

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Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Stefano De Grandis. Il giornalista di Sky ha detto la sua sul derby della Capitale e sul futuro della Lazio che, ha specificato, gli crea "amarezza".

LA LAZIO - "L’amarezza è per dove potremmo finire. Lotito ha preso una Lazio che rischiava la radiazione e l’ha salvata, ottenendo anche qualche titolo, i suoi modi e le mancanze di rispetto ai laziali peró non sono accettabili. Questa stagione è stata veramente disgraziata, sei in finale di Coppa Italia grazie al lavoro del mister, che adesso sta screditando davanti a tutti.Non l’avrei neanche guardato il derby se non avessi dovuto per lavoro, di solito ci si avvicina al derby con la rivalità e gli sfottó, questa volta ero svuotato".

SARRI - "Sarri nelle dichiarazioni è ineccepibile, ha detto come stanno le cose con la società, se non si va per una strada univoca è meglio separarsi. Io ho stima sia dell’uomo Sarri che dell’allenatore, qualche impuntatura cronica su alcuni singoli peró non mi sono piaciute troppo, Ratkov qualche minuto avrebbe potuto giocarlo, soprattutto per la sua forza sulle palle aeree".