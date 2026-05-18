Lazio, il retroscena: contatti con Toppmöller per il post Sarri
Riflessioni in corso, appena iniziate. Quasi sicuramente la Lazio dovrà trovare un nuovo allenatore per l’anno prossimo: il rapporto con Sarri è ormai ai minimi termini. Tutto fa pensare che a fine stagione andrà via, e che probabilmente si accaserà in un’altra squadra di Serie A visto il valzer di panchine che andrà in scena a breve. Tra i nomi dei possibili sostituti già usciti nei giorni scorsi, praticamente tutti italiani, se n’è aggiunto un altro, questa volta straniero.
Come riportato da gazzetta.it, infatti, fra fine inverno e inizio primavera il diesse Fabiani avrebbe contattato Dino Toppmöller. Si tratta di un allenatore tedesco, in passato attaccante. È reduce da un’esperienza all’Eintracht Francoforte (tre anni) in Bundesliga, dopo aver fatto da vice al Lipsia e al Bayern Monaco. Solo a gennaio scorso è stato esonerato: ora è senza squadra e aspetta una nuova occasione per ripartire.