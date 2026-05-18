"La Lazio di Lotito è morta": Mattei duro dopo il derby
Ospite ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha speso delle parole dure su Claudio Lotito. Passando in rassegna tutti i problemi che affligono la Lazio, il giornalista ha criticato la presenza del presidente biancoceleste alla finale Internazionali di tennis, andata in scena poco dopo il derby perso contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni:
"La Lazio di Lotito è morta. Se una Lazio non ha pubblico, amore, squadra, ha invece giocatori che vogliono andare via come il tecnico: sulla base di questo non c’è più niente. Lotito potrà raccontare le solite favole, parlerà del Flaminio, della ripartenza, ma nessuno crede più alle sue parole. Per me ascoltarlo equivale a perdere tempo".
"Un presidente che non capisce la situazione, con un pubblico sfiduciato, va al tennis. Non sa neanche cos’è un tie-break ma al Foro c’erano i politici e lui usa la Lazio come passerella. La sua presenza agli Internazionali è stata di pessimo gusto. Non doveva nascondersi, ma non sa neanche dove è nato Sinner e visto che c’era la politica si è intrufolato.
"Le parole di Lotito? Continua a raccontare favole; è incapace di dire la verità e di chiedere scusa”.