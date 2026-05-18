Lazio, la protesta contro Lotito citata dal questore Massucci: le sue parole

18.05.2026 12:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, la protesta contro Lotito citata dal questore Massucci: le sue parole
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RASSEGNA STAMPA - Nel corso della lunga intervista rilasciata dal questore di Roma Roberto Massucci sulle colonne de la Repubblica c’è spazio anche per un passaggio sui tifosi della Lazio.

Impegnato a spiegare le preoccupazioni del piano di sicurezza per il derby, Massucci cita infatti i sostenitori della Lazio e la protesta contro Lotito: “Il livello di conflittualità era molto elevato. Dal lato Lazio c’era la protesta contro il presidente Lotito e quindi l’esigenza di presidiare un territorio esterno allo stadio, dove non ci sono garanzie come le tecnologie e i meccanismi di separazione”.

Poi il riferimento ai tifosi della Roma: “Dall’altro una tifoseria, quella romanista, che presenta situazioni di criticità come quelle viste in passato e che quest’anno ci hanno visto impegnati in un lavoro serrato, soprattutto lato curva Sud”. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.