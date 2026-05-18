Lazio, la protesta contro Lotito citata dal questore Massucci: le sue parole
RASSEGNA STAMPA - Nel corso della lunga intervista rilasciata dal questore di Roma Roberto Massucci sulle colonne de la Repubblica c’è spazio anche per un passaggio sui tifosi della Lazio.
Impegnato a spiegare le preoccupazioni del piano di sicurezza per il derby, Massucci cita infatti i sostenitori della Lazio e la protesta contro Lotito: “Il livello di conflittualità era molto elevato. Dal lato Lazio c’era la protesta contro il presidente Lotito e quindi l’esigenza di presidiare un territorio esterno allo stadio, dove non ci sono garanzie come le tecnologie e i meccanismi di separazione”.
Poi il riferimento ai tifosi della Roma: “Dall’altro una tifoseria, quella romanista, che presenta situazioni di criticità come quelle viste in passato e che quest’anno ci hanno visto impegnati in un lavoro serrato, soprattutto lato curva Sud”.