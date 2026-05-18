Il questore Massucci bacchetta la Roma: “Non ha sostenuto le autorità”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Torna a parlare il questore di Roma Roberto Massucci. E lo fa tramite le colonne de la Repubblica, dicendosi soddisfatto per l’esito del derby tra Roma e Lazio dal punto di vista della sicurezza: “La città ha risposto bene come sempre”.

Massucci, però, ha voluto anche bacchettare la Roma per la gestione della polemica sull’orario della stracittadina contro la Lazio: “Dalle società ci aspettiamo qualcosa in più. La Roma doveva sostenere le decisioni delle autorità di sicurezza e tutelare tutti i tifosi, non solo gli ultras”.

E ancora: “Nei rapporti tra i club e i propri tifosi c’è qualcosa da rivedere e la Roma non è immune da questo. Ci lavoreremo. La figura del supporter liaison officer, che le autorità sportive hanno inserito ed è prevista dalle regole UEFA e FIFA, non funziona come vorremmo. Il rapporto con i tifosi non è qualcosa che si gioca tra società e ultras: i tifosi sono tutti”.