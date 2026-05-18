Roma - Lazio | Maresca convince i quotidiani, Di Bello no: le pagelle
18.05.2026 09:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Dopo due anni e due mesi torna ad arbitrare la Lazio e realizza il sogno di arbitrare il derby della Capitale dopo la dichiarazione pubblica di agosto. La prestazione di Fabio Maresca è tutto sommato positiva: soliti fischi e soliti cartellini per il fischietto campano, che però non si rende protagonista di situazioni negative. A differenza di quanto fatto invece, secondo alcuni quotidiani, al Var da Di Bello: voti bassi per quest’ultimo da parte della Gazzetta dello Sport, che gli rinfaccia il mancato intervento sul fallo di Maldini su Hermoso. Di seguito, intanto, le pagelle dei quotidiani per Fabio Maresca.
CORRIERE DELLO SPORT: Maresca 6
IL MESSAGGERO: Maresca 6
GAZZETTA DELLO SPORT: Maresca 6.5
TUTTOSPORT: Maresca 6
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.