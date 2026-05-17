Roma-Lazio, Sarri e la "protesta plateale": voci di corridoio sulla scelta del tecnico

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - In conferenza Sarri non ha parlato. Non una decisione casuale, ma una protesta evidente legata all'anticipo di domenica alle 12. Oggi, dopo aver detto pubblicamente che non sarebbe venuto all'Olimpico nel caso in cui il derby si fosse giocato all'ora di pranzo, si presenterà regolarmente, ma solo perché richiesto dai giocatori. Cosa farà solo lui lo sa ma, riporta Corriere dello Sport, ci sono voci che lo vorrebbero pronto a inscenare una protesta plateale.

"Abbiamo attraversato il deserto senz’acqua", la frase cinematografica che aveva scelto prima della finale con l’Inter. L’avanzare nel deserto lo ha portato al derby, la partita peggiore che potesse capitare oggi. Ha allenato in un deserto di tutto, dal mercato bloccato allo stadio vuoto. Ma la Lazio non può fare a meno di essere la Lazio, soprattutto in momenti come questo. Il derby è sempre il derby. E poi in campionato si deve tentare l'aggancio all'ottavo posto, evita i preliminari di Coppa Italia a metà agosto.