WOMEN | Lazio, infermeria piena anche a fine stagione: il bollettino
Sarà impegnata domani alle ore 18:00 la Lazio Women nell'ultima gara di questa stagione. Le biancocelesti giocheranno in casa della Fiorentina in uno scontro diretto per conquistare il quarto posto, che in ogni caso non permetterà però di giocare il prossimo anno le coppe europee. La Lazio vuole comunque chiudere con una vittoria ma, nel provarci, dovrà rinunciare ancora a diverse calciatrici.
Rimangono infatti fuori dalle convocate come da pronostico Le Bihan, Lundin, Mancuso e Martin. Oltre loro, però, non rientra nell'elenco delle calciatrici a disposizione di Grassadonia dopo i due turni di squalifica neanche Piemonte. Di seguito il bollettino dall'infermeria reso noto dalla Lazio.
“Clarisse Le Bihan, Anna Marika Bergman Lundin, Giulia Mancuso e Emma Martin Queralt, e proseguono il loro protocollo riabilitativo Martina Piemonte risulta assente dalla lista delle convocate a causa dei postumi di una sciatalgia pregressa”.