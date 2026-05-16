Napoli, De Laurentiis stregato da Sarri. Ma ora Conte può rimanere

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RASSEGNA STAMPA - Dall'addio molto vicino alle prove di permanenza. Il Conte-ter è possibile: i primi contatti tra il tecnico del Napoli e il presidente De Laurentiis sono stati positivi. Come riportato da Il Mattino, manca ancora la fumata bianca: l'incontro decisivo ci sarà solo dopo che la qualificazione in Champions sarà aritmetica. Per questo la gara contro il Pisa diventa praticamente un crocevia decisivo per il futuro.

Al momento Conte non vuole andare via e De Laurentiis non ha intenzione di esonerarlo, nonostante sia rimasto un po' seccato dalla sconfitta contro il Bologna. Nelle scorse settimane il tecnico non ha avuto contatti con la Nazionale e né con altri club: la priorità è tutta per il Napoli, potrebbe lasciare solo se sentisse un clima gelido nei suoi confronti.

Restano sullo sfondo, quindi, i piani b in panchina. Uno su tutti è Sarri, da cui il patron è rimasto stregato quest'anno per il lavoro fatto alla Lazio. Ma ci sono anche Italiano e Palladino. Tutte soluzioni che possono essere accantonate se alla fine rimarrà Cnte.