Lazio, Zaccagni non ce la fa: è out per il derby. Le sue condizioni

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RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni salta il derby. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ha accusato un problema muscolare e contro la Roma non ci sarà. Sembra chiudersi qui ormai la sua stagione, assolutamente maledetta soprattutto per i tanti infortuni. Anche quando non era al meglio ha sempre provato a esserci, ma domenica sarà impossibilitato.

Sognava una settimana d'oro, a partire dalla finale di Coppa Italia. Pensava alla gara contro l'Inter come quella del suo rilancio. Invece è crollato insieme a tutta la Lazio: ora si ritrova "deluso e dolente". La sua assenza si aggiunge a quella di Romagnoli, squalificato. Due soluzioni per sostituirlo: Pedro o Noslin (per la seconda, al centro uno tra Maldini e Dia).

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