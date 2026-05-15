Lazio, De Paola sul derby: "Giocarlo alle 12.00 una sconfitta del sistema"
La questione derby tra Roma e Lazio, che si giocherà domenica 17 maggio alle 12.00, continua a far discutere e sul tema anche Paolo De Paola ha deciso di esprimere la sua opinione ai microfoni di TMW Radio.
Sulla posizione presa da Sarri: “Il solito Sarri. Trovi sempre qualcosa di logico e condivisibile in quello che dice, poi sembra estremo, eccessivo”.
“Se se gioca alle 12.00 dovrà farsene una ragione. Per me ha ragione, in questa vicenda ci hanno sguazzato tutti. Anche Binaghi, per il tennis, ha detto che il torneo si conosce da tempo e dipende da ATP per quanto concerne il calendario e che il calendario di calcio è fatto con i piedi. Parole pesanti, ma nessuno vuole capire che se non ci fosse il calcio…”.
“Il derby alle 12.00 è una sconfitta del sistema, le date si potevano scegliere per tempo e in maniera intelligente”.
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