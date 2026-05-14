"Sarri ha parlato un po' troppo": Giordano durissimo dopo la finale

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Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, l'ex attaccante Bruno Giordano ha parlato della sconfitta della Lazio in finale di Coppa Itlaia contro l'Inter. Di seguito le sue parole.

"Mi è sembrata la fotocopia di sabato. Sarri non era d’accordo? Può dire quello che vuole, io dico quello che voglio. In questi giorni ne ha dette un po’ troppe. A livello di esperienza Chivu ne ha di più rispetto a Sarri, perché un conto è fare solo l’allenatore, mentre un altro è fare il calciatore che ha giocato, vinto la Champions e tanto altro.

"Non mi aspettavo una prestazione così, magari con degli errori ma non così. Nel primo tempo non c’è stato un minimo accenno di pressing, quello che ha detto Sarri non mi convince, non regalo un tempo a una squadra come l’Inter. Se vogliamo essere crudi, siamo arrivati in finale di Coppa Italia vincendo una partita su cinque, se andava male ai rigori la Lazio sarebbe stata fuori. Poi ha avuto la bravura di arrivarci ma non ha fatto chissà che percorso, erano partite difficili incontrando squadre in difficoltà, soprattutto il Bologna".

"Derby? Speriamo che non si giochi a pranzo se no andremo senza un allenatore e potrebbe essere un handicap. Udinese, Sassuolo e Bologna non avrebbero fatto la figura che abbiamo fatto noi, ci metto la mano sul fuoco".