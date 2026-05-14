Sabato: "La Lazio doveva fare di più. Non giudico le scelte di Sarri, ma..."
14.05.2026 16:15 di Simone Locusta
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L'ex calciatore Antonio Sabato è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la sconfitta della Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter.
"Il secondo gol è incredibile, ma anche il primo...Le partite le voglio giocare, non posso mettermi dietro a difendere per 45'. Dovevano giocarsi la partita, poi come va va. Non giudico le scelte del tecnico, ma l'atteggiamento, che era sbagliato. Non era un piano di gioco, dovevano fare di più".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.