Coppa Italia, Marusic e Tavares horror: gli esterni affossano la Lazio

Per provare a trionfare in finale di Coppa Italia lo spartito presentato alla Lazio sembrava chiaro: resistenza a oltranza e provare a sfruttare ogni possibile occasione di far gol. La realtà è stata diversa e il muro biancoceleste si è infranto dopo soli dieci minuti, quando un goffo autogol di Marusic ha sbloccato la sfida. Venti minuti più tardi, un pasticcio di Tavares ha completato l'opera, trasformando in cenere ogni speranza residua di portare a casa il trofeo.

Nella serata più importante, sottolinea Il Messaggero, Sarri è stato affossato dai suoi esterni. Il più deludente è stato il portoghese che, da gennaio, in avanti sembrava rinato. Amnesie e infortuni avevano lasciato posto ad affidabilità e continuità di rendimento, ma ieri Nuno c'è ricascato, fornendo all'Inter un regalo troppo facile da scartare. La sconfitta va certamente attribuita a tutti, ma due errori così in una finale pesano troppo.