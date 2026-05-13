Lazio - Inter, Sarri a LSC: "Dispiace per i ragazzi, li ho visti scossi"

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© foto di Federico De Luca 2026

Nel post partita, per commentare la sconfitta della Lazio, ai microfoni ufficiali del club ha parlato Sarri. L'analisi del tecnico: "L’approccio iniziale era una scelta, abbiamo visto sabato che quando andavamo a prenderli alti ci infilavano con facilità e abbiamo deciso di prenderli bassi. Stava andando anche bene poi ci siamo fatti un gol da soli e anche il secondo, abbiamo cercato di reagire in maniera giusta nel secondo tempo dove abbiamo avuto due- tre palle. Dispiace per i ragazzi, li ho visti negli spogliatoi in condizioni difficili. Dispiace per il pubblico che questa sera è tornato".

"Per i ragazzi mi dispiace, per il pubblico mi dispiace. Abbiamo la consapevolezza di aver giocato contro una squadra tecnicamente più forte. Senza regali da parte nostra potevamo giocarci tutto nell’ultima mezz’ora, col passare del tempo loro calano. Derby? L’obiettivo è ritirare su la testa da questa delusione, i ragazzi li ho visti scossi e mentalmente in difficoltà. Poi il derby è il derby”.

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