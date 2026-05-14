FORMELLO - Lazio, ora il derby: Zaccagni malconcio, out Romagnoli e...
14.05.2026 00:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
FORMELLO - Rialzare la testa dopo la sconfitta in finale. Ora c'è il derby, anche se la "squadra è distrutta" (cit. Sarri). Manca ancora la data ufficiale: nelle prossime ore si saprà se si giocherà domenica o lunedì. In vista della gara contro la Roma restano da verificare le condizioni di Zaccagni: è uscito zoppicante dall'Olimpico con un problema al ginocchio sinistro, in panchina aveva il ghiaccio.
È sempre in dubbio Cataldi, ancora non al meglio e alle prese con una tendinopatia agli adduttori. Da capire quanto minutaggio potrà avere in queste ultime partite. Sicuramente non ci sarà Romagnoli, squalificato dopo il rosso in campionato. Il suo posto in difesa lo prenderà Provstgaard, in coppia con Gila al centro.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.