Lazio, Pedro ai saluti: lo spagnolo in lacrime durante la premiazione
13.05.2026 23:20 di Christian Gugliotta
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Un finale amaro. L'avventura in biancoceleste di Pedro volge al termine nel peggiore dei modi, con una brutta sconfitta in finale di Coppa Italia. Dopo aver ricevuto l'omaggio della Curva Nord a fine gara, lo spagnolo è apparso visibilmente commosso al momento della premiazione. Non è il finale sperato, nè quello che si meritava.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.