Lazio, anche Lotito a Formello: presente per la grigliata nel centro sportivo

Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

Anche Claudio Lotito a Formello per la grigliata organizzata nella serata odierna in casa Lazio. Il presidente biancoceleste, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha raggiunto il centro sportivo per la cena organizzata oggi alla presenza di squadra e staff.

Una serata anticipata rispetto all’iniziale data del 26 luglio per scelta di Gattuso, che ha voluto spezzare così il ritmo serrato di questi primi giorni di ritiro della Lazio a Formello e che ha voluto cercare di compattare ulteriormente il gruppo, come dimostrano anche le immagini pubblicate sui social da Zaccagni con protagonista il nuovo acquisto Pedraza.