Lazio, Tommy Paul ha sposato Paige Lorenze: “Il cuore mi esplodeva”

Tommy Paul e Paige Lorenze si sono sposati. Il tennista, dichiarato tifoso della Lazio, ha sposto la compagna a Long Island, nella cornice dell’Old Westbury Gardens, lo scorso 14 luglio.

“Mi è sembrato che il mio cuore stesse per esplodere dal petto, e non riuscivo a trattenere le lacrime” ha raccontato Tommy Paul. Dopo la cerimonia la coppia ha dato il via una serata di festa, celebrando un amore nato sui social.

Tommy e Paige, infatti, si sono conosciuti dopo una serie di like reciproci su Instagram: il tennista ha iniziato a interagire con i post della donna, che ha scelto di fare il primo passo inviandogli un messaggio che si è trasformato poi in un primo incontro agli US Open 2022 e a una storia culminata all’altare con un sì.