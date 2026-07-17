Formula 1 | Ferrari, sorpresa anche in Belgio! Mercedes, che brutta

La telemetria delle FP1 del GP del Belgio ha mostrato differenze significative tra Ferrari, Mercedes e Red Bull. La SF-26 si è distinta soprattutto nei tratti guidati del circuito di Spa-Francorchamps, confermando una buona efficienza nelle curve. Mercedes e Red Bull hanno invece evidenziato valori molto competitivi sul fronte delle velocità di punta. Il confronto tra i tre top team lascia aperti diversi interrogativi in vista di qualifiche e gara. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> Telemetria Ferrari GP Belgio <<<