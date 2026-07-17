Calciomercato Lazio | Kennedy, operazione in salita: la strategia del club

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Kennedy e Dominguez sono due obiettivi di mercato della Lazio. Il brasiliano è nella lista dei centravanti, davanti a Piccoli e Pinamonti, vuole fare il salto in Europa ma - come si legge sul Corriere dello Sport - lascerà che sia il Fulminense a decidere. La sua valutazione è di 12 milioni di euro e i biancocelesti avrebbero proposto, come formula, un prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe a determinate condizioni.

L’alternativa low cost è Piccoli della Fiorentina, anche lui con la formula del prestito ma - si legge sul quotidiano - la Viola chiede il pagamento in aggiunta al riscatto. I biancocelesti vorrebbero il prestito gratuito senza obblighi. Il giocatore anche non è del tutto convinto, non esclude la possibilità di poter restare a Firenze. Non va dimenticato Pinamonti che è valutato 20 milioni dal Sassuolo, il suo ingaggio è di 2,5 milioni di euro netti. È in scadenza nel 2027, questo potrebbe dimezzare il suo valore.

Il centravanti è una delle priorità in casa Lazio, insieme a un difensore, e Gattuso sperava di averlo già ma la società - prosegue il quotidiano - prima vuole cedere uno tra Dia e Noslin. Il senegalese potrebbe avere mercato in Francia, l’olandese lo aveva a gennaio quando si fede avanti il Monaco. Al momento solamente sondaggi e il timore è che restino bloccati.

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