Mondiali 2026, i guadagni dei club di Serie A: la Lazio è l'assente illustre

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Il Mondiale 2026 è ormai alle battute finali. Domenica 19 luglio andrà in scena la finalissima tra Spagna e Inghilterra a New York, con calcio d'inizio alle ore 21:00 italiane. Mentre cresce l'attesa per l'ultimo atto della competizione, è già tempo di bilanci anche sul fronte economico.

Oltre al prestigio sportivo, infatti, il torneo rappresenta un'importante fonte di ricavi per i club che hanno messo a disposizione i propri calciatori. La FIFA riconosce alle società un contributo di almeno 5.000 dollari al giorno per ogni giocatore convocato e impegnato con la propria Nazionale durante la Coppa del Mondo. Secondo le stime di Calcio e Finanza, i club di Serie A incasseranno complessivamente circa 14 milioni di dollari grazie ai propri tesserati presenti al torneo.

In testa alla graduatoria c'è il Milan, che con 10 giocatori convocati dovrebbe incassare circa 2,3 milioni di dollari. Completano il podio Atalanta e Inter, seguite da Juventus, Bologna, Roma e Napoli. Sono solo tre le squadre a cui non verrà corrisposto alcun compenso in quanto sprovviste di calciatori convocati: Lazio, Lecce e Monza.