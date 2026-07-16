Ex Lazio | Crespo riparte dal Messico: sarà il nuovo allenatore dell'Atlas

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© foto di Federico De Luca

Hernán Crespo è pronto a ripartire dal Messico. L'ex attaccante della Lazio sarà il nuovo allenatore dell'Atlas, storico club di Guadalajara, con cui avrebbe già raggiunto un accordo.

Manca soltanto l'annuncio ufficiale da parte della società messicana, atteso nelle prossime ore, per sancire l'inizio della nuova avventura del tecnico argentino.

Per Crespo si tratta di un ritorno in panchina dopo la recente esperienza al San Paolo, conclusa all'inizio del 2026. In precedenza aveva guidato l'Al-Ain negli Emirati Arabi Uniti, conquistando la AFC Champions League nel 2024, dopo aver già arricchito il proprio palmarès con la Copa Sudamericana alla guida del Defensa y Justicia e con il Campionato Paulista sulla panchina del San Paolo.