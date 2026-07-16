La Lazio presenta la maglia Away 26/27: “Eredità ed eleganza” - VIDEO
16.07.2026 12:10 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Dopo il comunicato della Lazio che presenta la nuova maglia Away per la stagione alle porte è arrivato anche il video pubblicato sui propri profili social dal club in cui viene presentata la maglia.
“Ispirata dai memorabili kit trasferta dei biancocelesti del passato, eredità ed eleganza si incontrato per il nuovo ‘26/‘27 kit Away” si legge. Di seguito il video.
Inspired by memorable Biancocelesti away kits from the past, heritage and elegance meet for the new ‘26/’27 away kit#AvantiLazio pic.twitter.com/URfBrZqZFa— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 16, 2026
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.