La Lazio presenta la maglia Away 26/27: “Eredità ed eleganza” - VIDEO

16.07.2026 12:10 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
La Lazio presenta la maglia Away 26/27: “Eredità ed eleganza” - VIDEO

Dopo il comunicato della Lazio che presenta la nuova maglia Away per la stagione alle porte è arrivato anche il video pubblicato sui propri profili social dal club in cui viene presentata la maglia.

Ispirata dai memorabili kit trasferta dei biancocelesti del passato, eredità ed eleganza si incontrato per il nuovo ‘26/‘27 kit Away si legge. Di seguito il video.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.