Doekhi: “Conoscevo già la Lazio, ecco perché. E la squadra…”
15.07.2026 23:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Danilho Doekhi si presenta dopo la firma con la Lazio. Il centrale olandese ha rilasciato una lunga intervista raccontandosi ai tifosi biancocelesti e affrontando diverse tematiche.
Doekhi ha svelato anche un’ampia conoscenza della Lazio grazie alla testimonianza dello zio e non solo. Di seguito le sue parole: “Mio zio Winston Bogarde ha giocato anche in Italia. Ha militato in grandi club. Parlo spesso con lui, anche di questo trasferimento. Mi ha detto che la Lazio è un grande Club e l’Italia è un bel Paese dove vivere, che il campionato è molto competitivo”.
“La Lazio è un grande Club, quindi lo conoscevo già. Seguo molte squadre del campionato italiano, ho già visto giocare la Lazio diverse volte. Conoscevo già la squadra”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.