Doekhi: “Conoscevo già la Lazio, ecco perché. E la squadra…”

Danilho Doekhi si presenta dopo la firma con la Lazio. Il centrale olandese ha rilasciato una lunga intervista raccontandosi ai tifosi biancocelesti e affrontando diverse tematiche.

Doekhi ha svelato anche un’ampia conoscenza della Lazio grazie alla testimonianza dello zio e non solo. Di seguito le sue parole: “Mio zio Winston Bogarde ha giocato anche in Italia. Ha militato in grandi club. Parlo spesso con lui, anche di questo trasferimento. Mi ha detto che la Lazio è un grande Club e l’Italia è un bel Paese dove vivere, che il campionato è molto competitivo”.

“La Lazio è un grande Club, quindi lo conoscevo già. Seguo molte squadre del campionato italiano, ho già visto giocare la Lazio diverse volte. Conoscevo già la squadra”.